KV Oostende haalt jong Belgisch talent bij Manchester United

KV Oostende blijft zich roeren op de transfermarkt. De Kustploeg trekt Indy Boonen aan. De 19-jarige flankaanvaller komt transfervrij over van Manchester United, waar hij bij de U23 vertoefde. Dit weekend wordt het contract getekend.

Indy Boonen is de zoon van Jacky Boonen, oud-voetballer van onder meer Beveren, Lierse en Lokeren. Zoon Indy speelde tot 2015 in de jeugd bij Genk, waarna hij naar Man United vertrok. Hij is ook drievoudig belofteninternational.

Bam boom pic.twitter.com/jiaB5lLJfe — Indy Boonen (@indinhio) 7 april 2018

Gisteren presenteerde KVO nog de Kroatische verdediger Goran Milovic en vandaag volgt de presentatie van François Marquet. De centrale middenvelder komt zoals eerder aangekondigd over van Waasland-Beveren en tekent voor drie seizoenen.