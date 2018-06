Hierro kan rekenen op drie nieuwe assistenten

De kersverse Spaanse bondscoach Fernando Hierro krijgt tijdens het WK in Rusland de hulp van drie assistenten. Dat heeft de Spaanse voetbalbond RFEF meegedeeld. ‘La Roja’ speelt morgen/vrijdag zijn eerste wedstrijd in Rusland, een burenduel tegen Portugal.

Hierro zal kunnen rekenen op Julián Calero Fernández, recent hoofdcoach bij de derdeklasser CDA Navalcarnero en in het verleden assistent van Hierro bij Oviedo. Ook Carlos Marchena López maakt de verplaatsing naar Rusland. Hij was er al bij toen Spanje in 2008 en 2010 de Europese en wereldtitel op zak stak en moet die ervaring meenemen. Tot slot zakt met Juan Carlos Martínez Castrejón een fitnesscoach af, die de voetballers op fysiek vlak zal bijstaan.

Hierro volgde woensdag Julen Lopetegui op aan het hoofd van Spanje. Dinsdag raakte bekend dat de Bask na het WK Real Madrid zou gaan trainen - iets wat de Spaanse bond niet kon smaken waarna er een einde kwam aan de samenwerking met hem en zijn assistenten. Vrijdag openen de Spanjaarden hun toernooi tegen Europees kampioen Portugal. Nadien speelt Spanje nog tegen Iran (20 juni) en Marokko (25 juni).