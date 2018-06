AZ Sint-Jan Brugge pakt uit met primeur bij hartklepingreep

Brugge - Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft een primeur gerealiseerd met een nieuwe methodiek om een lekkende hartklep te herstellen. Dat meldt het ziekenhuis naar aanleiding van een hartsymposium dat vorige zaterdag plaatsvond in Brugge.

Een lekkende mitralisklep of hartklepinsufficiëntie zorgt ervoor dat er bloed kan terugstromen van de linkerkamer naar de linkerboezem. Patiënten die te kampen hebben met een lekkende hartklep moeten vandaag nog een openhartoperatie ondergaan, wat voor zieke of zwakkere patiënten vaak een zware ingreep is met een hoog risico op complicaties. Maar het AZ Sint-Jan pakt uit met een nieuw systeem, namelijk een MitraClip-implantatie.

De MitraClip-behandeling houdt in dat de cardioloog via een kleine punctie, meestal via de lies, een katheter met het MitraClip-systeem inbrengt om daarmee de lekkende hartklep op welbepaalde plaatsen met speciale clips, vergelijkbaar met nietjes, dicht te nieten.

AZ Sint-Jan maakte gebruik van een “Superclip” die groter en zichtbaarder is tijdens de ingreep. “De clip laat zich ook makkelijker plaatsen, waardoor de ingreep minder lang duurt. Gezien de nieuwe clip de mogelijkheid biedt om preciezer, doeltreffender en sneller te werken, kan de MitraClip-behandeling ook bij patiënten met een complexere vorm van hartklepinsufficiëntie uitgevoerd worden”, aldus het AZ Sint-Jan. De belangrijkste voordelen zijn: hernieuwde levenskansen met een klein risico en zonder litteken en een sneller herstel na de ingreep.

Het gebruik van de Superclip is een topprimeur voor België en is uitgevoerd door dokter Jan Van der Heyden die eerder ook al zorgde voor de Europese primeur, in Nederland. “We zijn bijzonder blij dat we de hartzorg in ons ziekenhuis met deze vernieuwde MitraClipbehandeling kunnen aanvullen. Ze biedt ons de mogelijkheid om patiënten voor wie een operatie een bijzonder hoog risico zou inhouden, nog jarenlang het plezier van het leven te schenken”, zegt dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd Cardiologie van het AZ Sint-Jan.