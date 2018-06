In Luik mag je op straat plassen, oordeelt de rechter

Een Luikenaar die een boete van 70 euro moest betalen wegens wildplassen, is met succes in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Hij werd vrijgesproken door de politierechtbank van Luik.

De advocaat van de man argumenteerde dat zijn cliënt “dringend moest” toen hij zich in de buurt van La Batte bevond, maar dat er geen openbare toiletten in de buurt waren. “Om geurhinder te voorkomen heeft hij ook in de afvoer van een riool geplast”, klonk het in de rechtbank. “En hoewel wildplassen verboden is, bestaat er paradoxaal genoeg wel een verplichting om je hond in zo’n afvoer te laten urineren.”

De sanctionerende ambtenaar van de stad Luik hield geen rekening met die argumenten en sprak van “respectloos gedrag”. Voor de rechter had de man echter “gezien de zeer bijzondere omstandigheden” geen andere keuze. De beklaagde werd vrijgesproken.

Naar Cassatie?

Het stadsbestuurder was niet te spreken over de uitspraak. “Dit helpt ons niet bij het bestrijden van ongepastheden”, aldus Serge Mantovani, adjunct directeur-generaal van de stad Luik. “Welk signaal wordt hierdoor naar de mensen gestuurd?”

Mantovani bevestigt dat het stadsbestuur nu de mogelijkheid bekijkt om de zaak voor Cassatie te brengen.