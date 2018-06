Grootste moordmysterie ooit in Frankrijk kent na 31 jaar eindelijk onwaarschijnlijke doorbraak

Donkerbruine ogen, krullend bruin haar en amper een meter groot. Dat waren lange tijd de enige details waarop de Franse speurders zich konden baseren in de mysterieuze moordzaak van een klein meisje. Maar na meer dan dertig jaar speurwerk, krijgt de zaak nu plots een onwaarschijnlijke wending. Een gigantische doorbraak in wat wellicht het grootste moordonderzoek is in de Franse geschiedenis.

Op 11 augustus 1987 vonden hulpdiensten het lichaam van een klein meisje langs de zijkant van de autoweg A10, tussen Parijs en Tours. Ze droeg een korte broek, een T-shirt en een blauw-wit geruite kamerjas. Maar bovenal vertoonde haar lichaam heel wat sporen van fysiek geweld. Ze had brandwonden, vermoedelijk aangebracht met een strijkijzer, breuken en bijtwonden die vermoedelijk afkomstig waren van een vrouw. Het meisje leek wel doodgemarteld. Volgens de onderzoeksrechter ging het zelfs om een geval van kannibalisme. Toch stonden speurders al van bij het begin voor een gigantisch groot raadsel: niemand kende de identiteit van het meisje en ook niemand gaf haar op als vermist. De onderzoekers konden enkel vermoeden dat het jonge slachtoffer tussen drie en vijf jaar oud was.

Te pletter gespeurd

De ontdekking van het lichaam resulteerde destijds in het grootste juridisch onderzoek ooit in Frankrijk. De politie bezocht bij de start van het schooljaar, enkele weken na de vondst van het lichaam, maar liefst 65.000 scholen en zesduizend dokters en opvangouders zijn geraadpleegd in de hoop het kind te kunnen identificeren. Het onderzoeksrapport werd naar meer dan dertig landen gestuurd en haar robotfoto werd over het hele land verspreid. Tevergeefs. Want nooit konden de onderzoekers een doorbraak forceren. Ook niet in 2012, wanneer er een nieuwe oproep tot getuigen werd gelanceerd. Speurders hoopten onder meer dat een familielid wroeging zou krijgen.

Verrassende wending

Maar bijna dertig jaar na de ontdekking van het lichaam kwam de zaak plots weer in een stroomversnelling. Door een onwaarschijnlijk stom toeval. Speurders hadden in een andere zaak een DNA-staal van een jongeman vergeleken met dat van het kleine meisje. Tot hun grote verrassing bleken de DNA-gegevens overeen te komen, en bleek de jongeman de broer te zijn van het overleden meisje. Het stelde de speurders dan ook in staat om eindelijk de ouders van het meisje te identificeren. Het tweetal, een koppel zestigers afkomstig uit de regio Parijs, werd dinsdag gearresteerd. Ze zitten momenteel in de cel op verdenking van moord, het dumpen van een lichaam en geweldpleging om een minderjarige jonger dan vijftien jaar.

De kans bestaat dus dat het slachtoffer nu eindelijk een naam krijgt. Al die tijd lag ze anoniem begraven op de begraafplaats van Suèvres, in de buurt van waar het lichaam ontdekt werd. Op het graf, waar regelmatig bloemen op worden gezet, staat een eenvoudige tekst gegraveerd: “Hier rust een engel”.