Waarom een openingsmatch wél interessant is: pretentieuze Fransen en Tshabalala

Eerst Robbie Williams en de Russische operazangeres Aida Gariffullina en dan mag Ronaldo (de Braziliaan) straks Rusland-Saoedi-Arabië aftrappen. Maar gaat ú zitten voor dié match? En zijn openingsmatchen traditioneel niet heel saai? (Behalve die memorabele België-Argentinië (1-0) in 1982, weet u nog die goáááál van Erwin Vandenbergh..?) Neen, want is er niet altijd veel te beleven, er is altijd iets uit te leren.