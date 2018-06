Voor het eerst zwarte vrouw verkozen tot burgemeester van San Francisco

In de Amerikaanse stad San Francisco is voor de eerste keer een zwarte vrouw tot burgemeester verkozen. Dat berichtten meerdere Amerikaanse media. De 43-jarige London Breed volgt Edwin M. Lee op, die vorig jaar overleed. Ze was toen al korte tijd waarnemend burgemeester, alvorens zichzelf kandidaat te stellen.

Breed dankte tijdens een persconferentie haar rivaal Mark Leno, die eerder zijn nederlaag had toegegeven. Die had dan weer de eerste homoseksuele burgemeester van San Francisco kunnen worden. De burgemeestersverkiezing vond al plaats op 5 juni, maar door de nek-aan-nekrace liet de uitslag op zich wachten.

Breed is de tweede vrouw die het hoogste ambt bekleedt in San Francisco. In 1978 werd Dianne Feinstein tot burgemeester verkozen.

Dat een zwarte vrouw burgemeester van San Francisco wordt, is vooral opmerkelijk omdat de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de stad aan de Amerikaanse westkust de voorbije decennia sterk teruggelopen is. Vandaag is minder dan vijf procent van de bevolking zwart. De meeste van hen leven in sociale woningen. Ook Breed groeide op in armoede.

Volgens de Britse openbare omroep BBC is ze één van de ongeveer 19 zwarte burgemeesteressen in de Verenigde Staten.