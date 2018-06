Fietsster (70) komt onder vrachtwagen terecht en overlijdt

Wachtebeke - Een 70-jarige vrouw is donderdag om het leven gekomen bij een ongeval in Wachtebeke.

Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag op het kruispunt van de Melkerijstraat en Walderdonk. “Rond 10.40 uur belandde de vrouw met haar fiets onder een vrachtwagen”, zegt commissaris Mario De Witte van de politiezone Puyenbroeck.

“De vrouw stierf ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of de vrouw viel, dan wel of ze eerst werd aangereden door de truck. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.”

De weg is er momenteel volledig versperd.

