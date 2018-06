KBVB ergert zich aan Napoli: Mertens kan geen contract portretrechten tekenen door juridisch probleem

De meeste Rode Duivels tekenden vorige vrijdag een contract inzake hun portretrechten, meer bepaald over hoe de KBVB de spelers commercieel mag uitspelen. Maar enkele spelers tekenden naar verluidt niet. Dries Mertens is daar zeker één van, hij liet via zijn advocaat weten niet te tekenen en verwees naar zijn bestaand contract inzake portretrecht met Napoli.