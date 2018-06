“Geniet er gewoon van, want niemand verwacht dat jullie winnen”, zegt Zlatan aan de Zweden

De Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic zal niet te zien zijn op het WK in Rusland, dat vandaag van start gaat. Hij zei donderdag dat de spelers van de Zweedse nationale ploeg zich gewoon moeten amuseren tijdens het WK. Zonder hem verwacht namelijk niemand iets van de ploeg, zo zei hij.

“Ik denk dat Zweden minder druk voelt als ik er niet bij ben, want als ik er wel ben, wordt er van ons verwacht dat we alles winnen”, zei de 36-jaar oude spits met zijn gebruikelijke openhartigheid.

“Geniet er gewoon van. Geen druk, want ik ben er niet”, vertelde de Zweed.

De aanvaller van LA Galaxy, die over een periode van 15 jaar 166 keer voor de Zweedse nationale ploeg speelde, was in Moskou om kaartloze Visa-betaalsystemen te promoten.

Zweden zit in groep F met de huidige wereldkampioen Duitsland, Mexico en Zuid-Korea. Ze zullen maandag hun rekening openen tegen de Koreanen in Nizhny Novgorod.

Duitsland zal echter de te beklimmen berg zijn.

“Duitsland is de Deutsche machine. Je weet dat ze het goed zullen doen, en ze doen het altijd goed”, zei ‘Ibracadabra’.

“En ik zeg altijd dat een goed team geen 11 spelers heeft, maar wel 22 fantastische spelers. Bij Duitsland is het niet het geval dat er een ster is; volgens mij is het team de ster, en dat is wat hen zo sterk maakt.”

Ibrahimovic zei ook dat hij denkt dat “Brazilië iets grensoverschrijdends zal doen” omdat ze revanche willen nemen voor hun verschrikkelijke 7-1 vernedering tegen Duitsland tijdens het WK 2014 in hun eigen land.