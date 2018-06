Europa bereikt akkoord over energiedoelen

De Europese lidstaten hebben samen met de Commissie en het Europees Parlement een voorlopig akkoord om de doelstellingen voor hernieuwbare energie aan te scherpen. België wilde geen ambitieuzere doelen, omdat Vlaanderen op de rem stond.

De Europese Unie heeft afgelopen nacht een voorlopig akkoord bereikt om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie op te krikken. Volgens de huidige afspraken moet Europa tegen 2030 27 procent van zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, geothermie of biomassa. Maar dat is te weinig om de klimaatbeloftes van Parijs waar te maken.

Met het nieuwe akkoord wil de EU in 2030 dat aandeel verhogen tot 32 procent. Het akkoord, dat nog formeel moet worden goedgekeurd, zou ook bindend zijn.

Vlaanderen op de rem

Niet alle lidstaten wilden die klimaatambitie aanscherpen. België lag dwars, omdat de Vlaamse regering op de rem stond. Vooral de N-VA wilde geen ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie. “Het is makkelijk om van alles te beloven als je het achteraf niet kunt waarmaken”, zegt Andries Gryffroy, Vlaams Parlementslid donderdag in De Standaard. De N-VA wilde eerst een impactanalyse van de haalbaarheid en de zekerheid dat de energiefactuur niet verder oploopt.

Dat ons land met die positie aansluit bij traditioneel klimaatsceptische landen als Polen, Tsjechië en Hongarije, vinden oppositiepartij SP.A en Groen “beschamend”. “Bovendien hebben we ons door het njet van de Vlaamse regering volledig buitenspel gezet in de onderhandelingen over welke doelstellingen wel mogelijk waren”, zegt Bruno Tobback, Vlaams Parlementslid (SP.A). “De N-VA schermt met het argument dat de Commissie geen impactanalyse voor ons land heeft gemaakt, maar in Nederland heeft het Planbureau dat gewoon zelf gedaan.”

“Haalbaar”

Landen als Frankrijk, Zweden, Nederland en Spanje ijverden wel voor een hogere doelstelling. Het is die groep die nu aan het langste eind heeft getrokken. Bulgarije, tijdelijk voorzitter van de Raad van de Europese Unie, klopte het compromis af om tegen 2030 32 procent van de Europese stroom uit hernieuwbare bronnen te halen. In 2023 zou de Commissie een eerste evaluatie maken.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) acht die nieuwe doelstelling “haalbaar, als alle landen er samen voor gaan”, zegt hij aan onze redactie. “Ik zal met een ambitieus plan naar de Vlaamse regering stappen over hoe en hoeveel Vlaanderen kan bijdragen om die doelstelling met Europa te halen.”