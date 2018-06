Panamezen zetten hoge borst op vier dagen voor hun WK-debuut tegen Rode Duivels

Panama is er helemaal klaar voor. Vier dagen voor de allereerste WK-wedstrijd in de geschiedenis van het Midden-Amerikaanse land laten de spelers hun spierballen rollen op een internationale persconferentie. “Met welke Belgische sterren we truitjes willen wisselen? Wij willen geen truitjes van de Belgen”, klinkt het stoer.

Saransk, de hoofdstad van de deelstaat Mordovië in Midden-Rusland. Met minder dan 300.000 inwoners is dit de kleinste van alle WK-steden. Slechts één ploeg heeft hier haar WK-kamp opgeslagen. Panama, voor het eerst aanwezig op de eindronde van een WK, heeft zijn intrek genomen in het “olympisch centrum”, een vernieuwd sportcomplex aan de rand van de stad.

We wandelen nietsvermoedend de lobby van het spelershotel binnen en kunnen enkele foto’s nemen voor de veiligheidsagenten ons met beleefde dwang aan de deur zetten. Gelukkig zijn de medewerkers van de Panamese voetbalbond minder streng. Ramon Cardoze, de Panamese delegatieleider, komt ons met een glimlach zo breed als het Panamakanaal tegemoet gewandeld.

“We zijn allemaal zo blij hier te zijn. We kunnen niet wachten tot we naar Sochi vertrekken om tegen België te spelen. En de zon is nu ook van de partij. Geweldig.”

Op training zijn alle 23 spelers fit en wel. En op de persconferentie spreken ze straffe taal. “Met welke Belgische spelers we ons truitje willen wisselen? Wij willen geen truitjes van de Belgen”, zegt middenvelder Valentin Pimentel. “We willen bewijzen dat we een serieus profteam zijn en het waard zijn op een WK te staan. We gaan beter voor de dag komen tegen België dan Costa Rica. We hebben zeker de capaciteiten om mooie dingen te laten zien.”

Nog drie dagen hebben de Panamezen om de wedstrijd tegen België voor te bereiden. Zaterdagavond reizen ze af naar Sochi, vergezeld van zo’n 4.000 Panamese fans.