157 mensen bellen dagelijks het Antigifcentrum: met deze tips vermijd je veel problemen

Elke dag belden in 2017 gemiddeld 157 bezorgde mensen het Antigifcentrum. Het totaal van 57.400 ontvangen oproepen is een opmerkelijke groei van 3,8 procent tegenover het jaar voordien. De oproepen draaien vooral rond het innemen van de verkeerde of te veel geneesmiddelen en huishoudproducten die niet correct gebruikt worden of gevaarlijk gecombineerd worden. Daarom lijstte het Antigifcentrum enkele belangrijke tips op.

“Je kan het je soms niet zo gek bedenken of de mensen bellen ervoor”, zegt Patrick De Cock, communicatieverantwoordelijke van het Antigifcentrum. De klok rond, 7 dagen per week, worden de artsen en apothekers van het centrum er bestookt met vragen van bezorgde mensen.

“De oproepen draaien vooral rond vergissingen met geneesmiddelen”, zegt De Cock. “Mensen die zich van geneesmiddel vergissen of het verkeerd innemen bijvoorbeeld, of dementerende ouderen die een tweede pil van iets nemen omdat ze vergeten zijn dat ze dat ene toegelaten pilletje al gepakt hebben.” Komen ook vaak voor: kinderen die ergens een pilletje meegraaien en vreemde symptomen krijgen en dieren die bijvoorbeeld zalf van een been likken waar ze erg raar op reageren.

Bijna de helft van de oproepen draait rond geneesmiddelen, maar ook een kwart heeft te maken met het gebruik van huishoudproducten.

Enkele tips van het Antigifcentrum:

- Bewaar producten steeds in hun originele verpakking

“Het gebeurt geregeld dat mensen restjes van bepaalde bijtende producten overgieten in water- of frisdrankflessen en daar wat later dan per ongeluk van drinken”, zegt De Cock. “Bewaar alles daarom in de verpakking waarin je het gekocht hebt.”

- Meng geen huishoudproducten

“Door bepaalde producten met elkaar te combineren, ontstaan soms gevaarlijke combinaties. Mensen die nog maar een beetje Javel over hebben, gieten daar bijvoorbeeld soms wat ander bleekwater bij om dat aan te lengen. Dat is absoluut af te raden, want bij dat soort van chemische combinaties kunnen erg gevaarlijke dampen vrijkomen.”

- Bevangen? Ga meteen naar buiten

“Wie voelt dat hij of zij wat bevangen is door bepaalde dampen, kan het best meteen naar buiten gaan. Ze denken dat het wel zal overgaan, maar het is gevaarlijk en je kan buiten bewustzijn geraken als je de frisse lucht niet opzoekt.”

- Braak niet als je iets verkeerd ingenomen hebt

“Wanneer mensen per vergissing iets innemen dat niet mag of dat slecht voelt, maken ze vaak de vergissing om het meteen uit te braken”, aldus De Cock. “Dat is geen goed idee. Wie dat doet, laat dat goedje nog eens door de slokdarm gaan, waardoor die tweemaal beschadigd wordt. Beter is het binnenhouden en meteen het Antigifcentrum bellen om te horen wat er moet gebeuren.”

- Melk is niet de oplossing

“Om een of andere reden geloven mensen vaak dat melk drinken alles oplost. Dat is niet zo”, zegt De Cock. “Meer zelfs: melk is geen antigif en kan de situatie soms nog erger maken.

- Wacht niet te lang

“Vrees je dat je iets verkeerds ingenomen hebt? Dan doe je er goed om zo snel mogelijk het Antigifcentrum te bellen en niet te wachten tot de symptomen zich voordoen”, aldus De Cock. “Soms duurt het uren voor je echt ergens last van krijgt, en onze mensen kunnen op die tijd al veel nuttig advies gegeven hebben.”