Europese Centrale Bank zet opkoopprogramma na eind december 2018 stop.

Brussel - De Europese Centrale Bank gaat na eind december de ‘bazooka’ opbergen. Het maandelijkse opkoopprogramma van 30 miljard euro loopt door tot eind september. Na september wordt het programma, waarmee de ECB obligaties koopt om geld in de markt te pompen, in een eerste stap gehalveerd tot 15 miljard euro. Na eind december loopt het programma volledig af.

De ECB plaatst in de mededeling naar aanleiding van de ECB-bijeenkomst in Riga wel een voorwaarde voor de afbouw van programma. De afbouw gaat door indien inkomende data de inflatievooruitzichten op de middellange termijn bevestigen. De ECB anticipeert nu reeds dat, mits de inflatievoorwaarde, het programma gehalveerd wordt na september en stopgezet na december, klinkt het.

Deze beslissing betekent het einde van de monetaire stimulus of het ‘quantitative easing’, een soepel monetair beleid waarbij de ECB via de opkopen maandelijks miljarden in de economie pompt. De maatregel moet de economie aanzwengelen en dat lijkt inmiddels te lukken. De Europese economie trekt aan en de inflatie gaat gestaag richting 2 procent, het inflatiedoel van de ECB.

Sinds de start van het programma in maart 2015 kocht de ECB al voor zowat 2.400 miljard euro op. Sinds medio 2016 komt niet alleen schuldpapieren van de overheden in aanmerking, maar ook van bedrijven. Eind 2016 werd het maandelijkse ritme al van 80 naar 60 miljard euro herleid. In januari dit jaar volgde de halvering tot 30 miljard.

En dan de rentetarieven. Het ECB-bestuur verwacht dat die tot minstens de zomer van 2019 op de huidige historisch lage niveaus blijven. Het belangrijkste rentetarief, de herfinancieringsrente, blijft zo op 0 procent - het gaat om de rente die banken betalen wanneer ze geld lenen bij de ECB. De depositorente blijft onveranderd op -0,4 procent: dit betekent dat een bank moet betalen wanneer ze zelf geld parkeert bij de ECB.