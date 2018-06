Gevaarlijke gedetineerde riskeert 26 maanden cel voor geweld tegen cipiers

Hasselt - In de zittingszaal van de Hasseltse correctionele rechtbank waren donderdag extra veiligheidsmaatregelen van kracht voor het proces van een 35-jarige Nigeriaan, die nu in de gevangenis van Oudenaarde verblijft. Hij stond terecht voor zwaar geweld tegen vier cipiers van de Hasseltse gevangenis. De man, die al 10 jaar opsluiting kreeg voor geweldsdelicten, riskeert 26 maanden cel.

Op 22 juli 2016 werd ‘s avonds rond 20.15 uur code rood afgekondigd in sectie 20 van de strafinrichting. De beklaagde was door het dolle heen nadat hij een cipier met een thermoskan tweemaal zwaar op het hoofd had geslagen. Daarna liep hij als een dolleman door de gang. Het duurde twintig minuten om de gespierde kolos te overmeesteren.

De neergeslagen cipier kreeg versterking van collega’s, die het ook moesten ontgelden. Tijdens de twintig minuten durende schermutseling om hem te boeien bleef de gedetineerde slaan, stampen en bijten. Een vrouwelijke cipier was acht maanden werkonbekwaam. De andere gewonde cipiers waren tot einde augustus buiten strijd.

Volgens zijn advocate Nathalie Goedertier was de man in Nigeria een kindsoldaat. “Ik vraag de rechtbank rekening te houden met zijn bijzondere jeugdgeschiedenis. Hij heeft een heel andere jeugd gehad dan anderen hier in de zittingszaal”, pleitte ze.

De gedetineerde zelf betwistte de tenlasteleggingen. Volgens hem zijn het leugens. “Ik was nooit kindsoldaat in mijn land. Ik heb hier gestudeerd en basketbal gespeeld. Ik heb werk gezocht vanaf mijn achttiende. Ze liegen over het hele verhaal. Het is een oneerlijke terechtstelling. Desnoods wil ik een nieuwe PV laten opstellen. Stuur maar iemand voor een nieuwe verklaring. Dan geef ik details”, was het repliek van beklaagde. Vonnis op 5 juli.