Dewinter gebruikt ‘n-woord’ in Kamer en probeert collega’s te provoceren

Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft donderdag geprobeerd zijn collega-Kamerleden uit te dagen door het woord “neger” te gebruiken tijdens het vragenuurtje. “Laat u niet provoceren”, raadde Kamervoorzitter Siegfried Bracke de overige parlementsleden aan, terwijl ze Dewinter uitjouwden.

Aanleiding was een vraag aan premier Charles Michel over zijn ontmoeting met de Duitse kanselier Angela Merkel. In zijn repliek citeerde Dewinter de Open VLD-nestor Herman De Croo. Hij waarschuwt dat de Antwerpse burgemeester binnen twee generaties “een Marokkaan, een Turk of een neger” zal zijn, aldus Dewinter.

De Vlaams Belanger refereert naar een interview van De Croo in het Franstalige tijdschrift “Wilfried”. Daarin heeft De Croo het over “un noir”, wat “een zwarte” betekent en niet “een neger” (“un nègre”).

