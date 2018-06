WK-prijzengeld bereikt nieuw hoogtepunt: bijna verachtvoudiging van Mexico ‘86

Duitsland haalde in 2014 de hoofdprijs binnen. Foto: AFP

Het prijzengeld dat te verdienen valt met het WK is deze editie nóg groter dan in 2014. De totale prijzenpot telt 340 miljoen euro, waarvan 32,3 miljoen enkel voor de winnaar is. De verliezende finalist krijgt 23,8 miljoen.

De prijzenpot voor een WK is nog nooit zo groot geweest als dit jaar. In 2014 bedroeg de totale prijzenpot de toenmalige recordsom van 304 miljoen euro, 36 miljoen minder dan dit jaar. Tussen het WK 2010 en die van 2014 kwam er maar 9 miljoen bij.

Tijdens het WK 1986 in Mexico, waar België verrassend de halve finale haalde, bedroeg de prijzenpot nog maar 43 miljoen euro. Sindsdien is dat bedrag bijna verachtvoudigd. De prijs voor de winnaar bedroeg toen ook maar 2,9 miljoen euro. Tegenwoordig is dat 11 keer zoveel.

Maar dat geld gaat niet allemaal naar de bonden. De spelers zelf krijgen een aanzienlijk deel van dat geld in handen, zo had de Belgische voetbalbond in maart al een akkoord met de spelers om hen elk 445.000 euro te geven als ze met de wereldbeker naar huis komen.

Van de topfavorieten is WK-winst voor de spelers van Spanje het meest lucratief: zij zijn elk 825.000 euro beloofd. De Brazilianen verwachten niet veel minder, met nog 800.000 euro per speler. De spelers van huidig wereldkampioen Duitsland eigenen zich een bescheidener deel van de winst toe, met elk ‘maar’ 350.000 euro als ze hun titel succesvol verdedigen.

De totale prijzenpot is de afgelopen 10 WK’s consequent omhoog gegaan. De grootste stijging was tussen 2002 (172 miljoen) en 2006 (258 miljoen), een verschil van 86 miljoen. Oftewel: het verschil in prijzenpot tussen 2002 en 2006 bedroeg het dubbele (!) van de totaalpot in Mexico ‘86.

Ook het prijzengeld voor de winnaar van het WK kende zijn sterkste stijging tussen 2002 en 2006. Dat ging van 10,7 miljoen naar 21,1 miljoen. Met een stijging van 10,4 miljoen dus bijna een verdubbeling.