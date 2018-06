Zuhal Demir wijst Herman De Croo terecht voor “rampzalig migratiebeleid”

N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir is niet te spreken over uitspraken van Open VLD’er Herman De Croo in het magazine ‘Wilfried’, waarin hij zich vrolijk lijkt te maken dat straks niet langer Bart De Wever, maar een “Turk, Marokkaan of zwarte” de burgemeester van Antwerpen zal zijn. De Croo “glundert als een haan met poep tussen zijn tenen”, “zwaar ongepast” voor een politicus “die medeverantwoordelijk is voor het rampzalig migratiebeleid”, hekelt Demir in een Facebookpost.

In een dubbelinterview met zoon Alexander in het Franstalige politieke magazine ‘Wilfried’ neemt De Croo senior de N-VA op de korrel. Onder meer het Antwerpen van N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever moet het ontgelden. “Vandaag is 70 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar in Antwerpen geen Belg. Anders gezegd, binnen 13 jaar of iets meer, wanneer ze meerderjarig zijn, zal 70 procent van de Antwerpse kiezers geen Belg zijn. Bye Bye mijnheer De Wever! In twee generaties, ik steek er mijn hand voor in het vuur, is de burgemeester van Antwerpen een Turk, Marokkaan of een zwarte.”

Die uitspraken zijn staatssecretaris Zuhal Demir in het verkeerde keelgat geschoten. “Een politicus die medeverantwoordelijk is voor het rampzalig migratiebeleid maakt zich vrolijk over een coalitie van Turken en Marokkanen die onze steen overneemt? Echt?”, hekelt ze in een post op Facebook.

“De realiteit is dat we inderdaad nog maar een paar jaar hebben om de Europese normen en waarden ingang te doen vinden bij iedereen. Daar is decennialang niet in geïnvesteerd door - destijds - minister De Croo. Hij heeft hele generaties nieuwkomers en Belgen laten stikken. Nu staan glunderen als een haan met poep tussen zijn tenen om die nalatenschap, is zwaar ongepast.”

In het interview met Wilfried moet ook N-VA-staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken het ontgelden. “De politiek van Francken dient nergens voor, enkel om stemmen te ronselen. (...) Prikkeldraad installeren aan de poorten van Europa? Je houdt de eerste 100.000 mensen tegen en wat dan? Wat zullen we doen als het er drie miljoen zijn? We zijn verdorie demagogisch blind”, fulmineert De Croo.