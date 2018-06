Dierenarts waarschuwt na overlijden kat: “Zet geen ramen op kiepstand als er huisdieren in de buurt zijn”

Mechelen - Laat geen deuren of ramen op kiepstand staan als er huisdieren in de buurt zijn. Dat is de oproep die de Mechelse dierenarts Bart Vander Kuylen via Facebook lanceert. Hij moest dinsdag nog een kater laten inslapen nadat die zijn ruggenmerg had overgehaald toen hij klem was komen te zitten tussen een deur.

Kater Tyson is niet meer. Hij wilde onlangs via de tuindeur naar buiten glippen die op kiepstand stond. De poes misrekende zich, gleed naar beneden en kwam hopeloos vast te zitten. Met uiterst ernstige verwondingen tot gevolg: het beestje probeerde zich los te wriemelen, maar haalde daarbij zijn ruggenmerg over. Hij raakte volledig verlamd.

Dierenarts Bart Vander Kuylen deelde een foto en een kort filmpje - gemaakt door de baasjes, niet door hemzelf - op Facebook. Daarop is te zien hoe Tyson zich op zijn voorpoten voortsleept. “Ik besef dat het harde beelden zijn”, zegt Bart Vander Kuylen. “Maar misschien schudt het de mensen wel wakker.” De dierenarts kon immers niet anders dan Tyson te laten inslapen.

Opgelet: onderstaande beelden kunnen hard zijn.

Volgens Vander Kuylen zijn ramen en deuren op kiepstand uiterst gevaarlijk voor huisdieren, en dan vooral katten. “Twee, drie keer per jaar krijg ik dieren binnen die zich zo hebben verwond”, zegt Vander Kuylen. “In pakweg één op de drie gevallen komt het allemaal weer goed, maar vaak treden er ook achteraf complicaties op. Ik heb al dieren moeten laten inslapen door een bloedklonter. Veel hangt af van hoe lang het dier vast heeft gezeten.”

De dierenarts waarschuwt: laat geen deuren en ramen op kiepstand als je huisdier in de buurt is. “Doe je het toch, stop er dan iets tussen zoals een kussen, een bal of een houten spie. Zo kan het dier niet vast komen te zitten. In de dierenwinkel verkopen ze er ook speciale producten voor. Ik vind het erg jammer dat ik deze beelden moet verspreiden. Maar als ik er een poes mee kan redden, is dat mijn plicht.”