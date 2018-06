Weesolifantje Tarzen in Planckendael stelt het week na afscheid van zijn mama goed: “De andere olifanten zorgen voor hem”

Een week geleden is olifant Phyo Phyo (36) gestorven in Planckendael, de mama van Tarzen (twee maanden). Intussen zijn de verzorgers “voorzichtig positief ingesteld” over het weesolifantje. Een filmpje van de dierentuin in Muizen toont hoe Tarzen door de rest van de groep wordt opgevangen.

“Oef! De eerste horde is genomen! Ons olifantje Tarzen leeft op in de familie, na het overlijden van zijn mama Phyo Phyo. Naar zijn papfles moet hij af en toe nog wat zoeken. Daarom blijft hij voorlopig wel het zorgenkindje van de olifantentempel”, staat te lezen bij het filmpje van Planckendael.

(Lees verder onder de video.)

“We zijn nu een week verder en we zijn voorzichtig positief ingesteld over Tarzen”, zegt Ben Van Dyck, coördinator olifanten in Planckendael. “Tarzen is de laatste dagen gelukkig heel goed opgenomen in de groep. Hij begint heel veel speels gedrag te vertonen met de kleintjes. Tun Kai en Suki zorgen goed voor Tarzen. Ze gaan zelfs samen slapen. Ze zoeken elkaar constant op en dat is fijn om te zien.”

“Het is hoopvol om te zien dat het kleintje opgenomen wordt in onze olifantenfamilie”, gaat Ben verder. “We zien dat onze drie volwassen dames – Yu Yu Yin, Kai-Mook en May Tagu – de rol een beetje verdelen. Enkel Dumbo is een beetje afzijdig. Dat kennen we van Dumbo. Als het kleintje begint te brullen, is ze er ook wel, dus eigenlijk zorgen ze er alle vier wel goed voor.”