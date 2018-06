Twee mannen opgepakt in Frankrijk die in naam van ISIS “aanslag wilden plegen tegen homo’s”

De Franse politie heeft zaterdag twee mannen van respectievelijk 21 en 22 jaar opgepakt en opgesloten. Ze worden verdacht van het plannen van een aanslag in naam van ISIS.

De arrestatie vond zaterdag plaats in een gemeente in de regio Seine-et-Marne, ten oosten van Parijs. De politie vond tijdens een huiszoeking messen, een vuurwapen en propagandamateriaal van ISIS. Dat melden bronnen die dicht bij het onderzoek staan. “Wat ze precies van plan waren, is voorlopig nog niet volledig duidelijk. Maar er zijn aanwijzingen dat ze een terreurdaad planden op homoseksuelen”, aldus het directoraat-generaal van Binnelandse Veiligheid (DGSI) in Frankrijk.