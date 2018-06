Beroemde rotsformatie van 320 miljoen (!) jaar oud in enkele seconden vernield door groepje jongeren

Enkele seconden. Meer tijd had een groepje van vijf jongeren niet nodig om een meer dan 320 miljoen (!) jaar oude rotsformatie in het Noord-Engelse graafschap Yorkshire te vernielen. “Hersenloos vandalisme”, zo luidt het.

De Brimham Rocks in Summerbridge werden 320 miljoen jaar geleden gevormd, ofwel ruim 100 miljoen jaar voordat de eerste dinosaurussen de wereld bevolkten. De rotsformatie kreeg zijn spectaculaire vormen door erosie: de inwerking van een oude rivier, van de wind en van ijs. Veel van de rotsen kregen een eigen naam, te danken aan hun specifieke vorm. De bekendste is ‘Idol Rock’, maar je vindt ter plaatse onder meer ook ‘De Kameel’, ‘De Schildpad’ en de ‘Dansende Beer’ terug. De site lokt elk jaar duizenden bezoekers.

Een van die formaties is nu vernield. Een groepje van vijf jongeren heeft een van de balancerende stenen de dieperik in geduwd. Bij de National Trust, dat instaat voor het beheer van de site, reageert razend. “Sommige mensen vinden dit misschien leuk”, zegt woordvoerster Helen Clarke. “Maar dit is compleet zinloos. Hersenloos vandalisme.”

Punto de referencia de la Edad de Hielo en #Brimhamrocks destruida en segundos por vándalos #arqueologia https://t.co/goN1cbbj5A pic.twitter.com/2AsGwrNbKR — Pepillo (@Ahi_papa) 14 juni 2018

Youths destroy 320MILLION years of history by smashing iconic 'rock' landmark https://t.co/5gqpybB979 — David Martin (@5150power) 14 juni 2018

Er werden nog meer vernielingen aangebracht. Vandalen hebben ook hun namen gekrast in enkele zandstenen. Zo staat er onder meer “Lee & Chez” en “Siona” te lezen op stenen die ervoor alleen door de natuur bewerkt werden.