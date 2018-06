Eén jaar na de gruwelijke brand in de Grenfell Tower: nog niemand aangehouden (behalve een cannabisteler)

Vandaag exact één jaar geleden kwamen 72 mensen om bij de brand in de Londense Grenfell Tower, een sociale woontoren met bijna 1.000 bewoners. Dat een banale kortsluiting in een diepvries een heel gebouw in lichterlaaie zette, wekte grote verontwaardiging. Premier Theresa May beloofde een onderzoek tot op het bot. Maar tot op heden is er nog geen enkele schuldige aangeduid, laat staan opgepakt.

Wat was de Grenfell Tower?

Een 23 verdiepingen hoge flat in het westen van Londen. Het was een sociaal woonblok, gebouwd in 1970 die kort voor de brand nog was gerenoveerd. Er werd een nieuwe buitenbekleding ...