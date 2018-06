Stiefdochter Emmanuel Macron openhartig over de relatie van haar ouders: “Als ze samen zijn, bestaat de wereld rond hen niet meer”

In een documentaire over de Franse first lady Brigitte Macron, praat haar dochter voor het eerst openhartig over de relatie van haar moeder met Emmanuel Macron. Ze vertelt er onder meer dat de liefde tussen de twee onvoorwaardelijk is: “Als ze samen zijn, lijkt het alsof de wereld niet bestaat.”

Een leeftijdsverschil van 25 jaar hield de Franse president Emmanuel Macron en Brigitte Trogneux destijds niet tegen om met elkaar een relatie te beginnen. Maar voor Tiphaine Auziere, de jongste dochter van Brigitte uit een eerder huwelijk, was de nieuwe relatie van haar moeder behoorlijk schrikken. Haar stiefpapa was namelijk plots amper enkele jaren ouder dan zijzelf.

In de nieuwe documentaire Brigitte Macron: A French Novel spreekt Tiphaine voor de eerste keer openlijk over die relatie. Daarin verklapt ze dat haar moeder en Macron al heel snel iets voor elkaar voelden. Opmerkelijk: Macron, die les kreeg van Brigitte, was toen amper vijftien jaar oud. “Het was heel erg duidelijk dat er iets in de lucht hing, maar het was ook heel erg moeilijk”, klinkt het in de documentaire.

Brigitte Macron is 25 jaar ouder dan Emmanuel Macron. Foto: AFP

Vonken

Tiphaine was amper negen jaar toen ze Macron voor het eerst ontmoette. Haar oudere zus, Laurence, zat zelfs in dezelfde klas als Emmanuel in het Lycee De La Providence. Zij kwam op een dag thuis en zei: “Mama, er zit een gekke jongen in onze klas die echt alles weet over alles.”

Op zestienjarige leeftijd gaf Macron voor de eerste keer toe dat hij gevoelens had voor Brigitte. Uiteindelijk werd het tweetal, ondanks het grote leeftijdsverschil, een stel. En volgens Tiphaine spatten de vonken er na al die jaren nog steeds van af. “Als ik een visie moet geven over liefde, dan is dat Emmanuel en mama”, vertelt ze. “Als ze samen zijn, lijkt het wel of de wereld niet bestaat.”

Ook Pascale Bourdrel, een goede vriend van Macron, komt aan bod in de documentaire. Volgens hem had Brigitte het in het begin van de relatie heel erg moeilijk met het grote leeftijdsverschil. Op een bepaald moment mocht ze Emmanuel zelfs niet meer zien van diens ouders. “Het kostte Brigitte heel wat moeite om Emmanuel te blijven zien en om tegen de oordelen van zijn familie te vechten”, zegt hij. Bovendien zou ze toen ook aangegeven hebben dat ze eigenlijk nooit met hem wilde trouwen. “Ze stond er zeer weigerachtig tegenover. Maar ik zag niet in waarom. Ik zei haar: Brigitte, je bent sowieso gelukkig met hem. Neem dat geluk.”

En dat deed ze uiteindelijk, want in 2007 trad het tweetal in het huwelijksbootje. Amper een jaar nadat Brigitte was gescheiden van haar vorige man, André-Luis Auzière.