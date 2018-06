STVV heeft met Haïtiaans international eerste zomertransfer beet

Sint-Truiden - Sint-Truiden en nieuwe hoofdcoach Marc Brys hebben donderdag hun eerste aanwinst van de zomermercato gepresenteerd. De Kanaries strikten de Haïtiaanse aanvaller Duckens Nazon voor de komende drie seizoenen.

De 23-jarige Nazon, een in Parijs geboren Haïtiaan, doorliep in Frankrijk de jeugdreeksen bij Vannes en Lorient, alvorens bij de senioren te passeren bij kleinere clubs als Roye-Noyon, Olympique Saint-Quentin en Stade Laval. In het najaar van 2016 volgde een avontuur in de Indian Super League bij Kerala Blasters, waarna hij in januari 2017 tekende bij de Engelse tweedeklasser Wolverhampton. Dat leende hem het voorbije seizoen - terwijl het zelf de promotie naar de Premier League bewerkstelligde - uit aan vierdeklasser Coventry City en derdeklasser Oldham Atletic. Het lukte hem bij beide teams indruk te maken. Bij Coventry scoorde hij 8 keer in 24 wedstrijden. Bij Oldham 6 keer in 16 duels.

Nazon kwam ook al 23 keer uit voor het Haïtiaans nationaal team. Eind mei stond hij nog 90 minuten tussen de lijnen toen Haïti in Buenos Aires met 4-0 verloor van een voltallig Argentinië, met onder meer Lionel Messi, Gonzalo Higuain en Angel Di Maria tussen de lijnen.