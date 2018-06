Geen Kompany maar ook geen Vermaelen op eerste training in Rusland, fan geraakt op veld voor selfie

22 Rode Duivels - 19 veldspelers en 3 doelmannen - zijn donderdag verschenen op het oefenveld van het Guchkovo Sports Centre in het Russische Dedovsk, waar de Rode Duivels hun eerste training op Russische bodem afwerken.

Herbeleef hier de eerste training van de Rode Duivels en volg ook meteen de persconferenties!

Bondscoach Roberto Martinez kon dus niet meer rekenen op Thomas Vermaelen. De verdediger van FC Barcelona was zondag op de laatste training in België nochtans op het oefenveld verschenen in Tubeke. Voor de oefeninterland van maandag tegen Costa Rica zat Vermaelen zoals verwacht niet in de selectie. De centrale verdediger herstelt van een hamstringblessure en kwam daardoor sinds medio mei niet meer in actie. Momenteel is het niet duidelijk wanneer Vermaelen opnieuw speelklaar zal zijn.

Dedryck Boyata mag zich beginnen klaarstomen voor de WK-opener van de Belgen van maandag tegen Panama, aangezien ook Vincent Kompany nog steeds out is. De voormalige aanvoerder liep in de oefeninterland tegen Portugal een liesblessure op en werkt sindsdien aan zijn herstel. Daardoor zit Laurent Ciman als 24e man bij de selectie: hij krijgt alleen maar een WK-ticket als Kompany toch niet fit zou geraken. De bondscoach heeft nog tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama om de knoop door te hakken en wil ook gebruikmaken van die tijd - al zijn de verwachtingen wat betreft Kompany wel hoopvol.

350 fans

Volgens een schatting van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn er zo’n 350 fans opgedaagd voor de open training in Dedovsk, nadien staan Thorgan Hazard, Axel Witsel en Roberto Martinez de pers nog te woord. Vrijdagvoormiddag trainen de Duivels een tweede keer in Rusland, zaterdag volgt al de afreis naar Sochi.

Foto: BELGA

Roberto Martinez liet zijn spelers onder andere een wedstrijdvorm spelen, maar sommige jongens kregen ook wat extra individueel werk. Zo werden Romelu Lukaku, Adnan Januzaj en Nacer Chadli even uit de groep genomen voor een fysieke oefening met afwerking op doel. Opvallend: in dat doel stond keeperstrainer Erwin Lemmens omdat de drie keepers allemaal in de wedstrijdvorm betrokken waren. Ook Marouane Fellaini kreeg na de training nog wat extra fysiek werk met physical coach Richard Evans. Op hetzelfde moment nam assistent Thierry Henry spitsen Michy Batshuayi en Romelu Lukaku onder handen met een specifieke afwerkingsvorm.

Het vizier op scherp zetten, heet dat. Terwijl de rest van de ploeg een wedstrijdvorm speelt, traint @RomeluLukaku9 apart op zijn afwerking. #BELPAN @sportwereld_be pic.twitter.com/ijCAfNFDF7 — Gert Gysen (@gertgysen) 14 juni 2018

De training duurde tot na 17u Belgische tijd, dus tot na het begin van de openingswedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië, maar de aanwezige Russische fans – zo’n tweehonderd – bleven liever naar de training kijken dan thuis te gaan supporteren voor hun eigen land. Liever wachtten ze nog even langs het trainingsveld in de hoop een handtekening of een foto met een speler van België te scoren. Maar alleen Dries Mertens ging de fans groeten en gooide zijn truitje in het publiek. Daarop kroop een Russische fan over de omheining om een selfie te maken. De talrijk aanwezig security was meteen gealarmeerd, maar de fan vertrok alweer uit eigen beweging.

Foto: Photo News

Foto: BELGA