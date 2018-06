Gsm’ende automobilist sterft na klap tegen vrachtwagen

Edegem / Tielt - Een 24-jarige jongeman uit het Antwerpse Edegem liet donderdagmiddag het leven bij een zwaar ongeval in Tielt. Terwijl hij gsm’de achter het stuur knalde hij frontaal op een vrachtwagen. Hij was op slag dood.

De jongeman uit Edegem reed donderdag iets voor 15 uur op de Ruiseleedsesteenweg richting Tielt. Uit de tegenovergestelde richting kwam een Roemeense trucker. Die zag hoe de jongeman op zijn gsm achter het stuur zat. Hij toeterde nog, maar er kwam geen reactie. Ook zijn uitwijkmanoeuvre kon geen botsing meer voorkomen.

De klap was enorm. De Ford waarmee de twintger onderweg was, werd een paar tiental meter verder tegen een boom gekatapulteerd. De brokstukken vlogen in het rond en lagen verspreid over de hele rijbaan.

Een getuige verwittigde nog de hulpdiensten. Maar ook de brandweer en de mugarts die ter plaatse snelden om het slachtoffer te bevrijden, zagen dat geen hulp meer kon baten voor de bestuurder in de totaal verhakkelde wagen.