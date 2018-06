Vader laat minderjarige kinderen in cannabisplantage slapen: twee jaar cel

Bilzen - Een failliet verklaarde Nederlander (46) die in een gehuurde woning in Bilzen een cannabisplantage onderbracht, is donderdag door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Vooral dat zijn twee minderjarige kinderen verschillende keren in de buurt van de plantage met een zevenhonderdtal planten bleven slapen en de man geen onbekende is bij het gerecht, komt de Nederlander nu zwaar te staan.

Nadat hij geldproblemen had gekregen door een faillissement en een vechtscheiding, huurde de Nederlander in Bilzen een woning. De politie kreeg in augustus 2016 informatie dat er zich in het huis op de Demerwal mogelijk een plantage bevond. Volgens de buren bleven de gordijnen in de woning van de man de hele dag dicht.

Bij de huiszoeking op 11 augustus 2016 vonden de agenten een plantage terug in drie verschillende kamers. Daarnaast vonden de verbalisanten nog een digitale precisieweegschaal, zakjes met hersluitbare sluiting en in totaal 730 cannabisplanten. In en rond de woning vonden de agenten ook kinderspeelgoed en kindertekeningen op de folies die tegen de ramen waren aangebracht. In de keuken stonden twee bedden waar regelmatig twee kinderen van 8 en 13 jaar bleven slapen.

Volgens de rechters verkocht de Nederlander zowel in ons land als in Nederland cannabis. Hij verklaarde ook dat hij de plantage helemaal alleen had opgezet. Aan dat verhaal hechtte de procureur weinig geloof. Volgens het openbaar ministerie zou de man de schuld op zich nemen omdat hij bedreigd werd door zijn opdrachtgever(s).