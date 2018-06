Herbeleef hier de kleurrijke openingsceremonie: Robbie Williams, sexy danseressen en knotsgekke fans

Het WK voetbal is donderdagnamiddag in het Olympisch Stadion Loezjniki in de Russische hoofdstad Moskou op gang geschoten met de traditionele openingsceremonie. Het gastland opent in het stadion om 17u het toernooi tegen Saoedi-Arabië.

Een openingsceremonie staat meestal garant voor heel wat spektakel met muziek en dans, en daar maakten de Russen geen uitzondering op. De fans in het stadion konden onder meer genieten van een optreden van de Britse popzanger Robbie Williams, die ook een duet opvoerde met de Russische operazangeres Aida Garifullina. Tijdens dit nummer werden de vlaggen van de 32 deelnemende landen op het veld gebracht. De Braziliaanse ex-aanvaller Ronaldo, ondertussen 41 jaar, leukte het spektakel op het veld even op. Ronaldo won met de Seleção de editie van 2002 en scoorde in totaal vijftien WK-doelpunten.