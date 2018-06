Ook uw supermarkt maakt zich klaar voor het WK: extra pils, rosé en tricolore worsten

Ook de supermarkten bereiden zich voor op het WK voetbal. Vooral de voorraad pils en - opvallend - roséwijn - wordt de komende dagen fors aangevuld. Maar ook het barbecue-assortiment wordt duchtig uitgebreid. Tot en met tricolore worsten.

“Het is nog even stilte voor de storm in afwachting van de eerste match van de Rode Duivels, maar vier jaar geleden, tijdens het WK in Brazilië, hebben we fors meer bier verkocht. We verwachten dat nu zeker opnieuw. Daarom hebben we de laatste dagen een extra grote voorraad bier en chips ingeslagen”, zegt Hanne Poppe van Colruyt.

Gran Baron-cava in een tricolore jasje Foto: Colruyt

Ook bij Delhaize merken ze traditioneel een serieuze impact van het WK. “Als ik een voorzichtige schatting maak op basis van de cijfers tijdens de voorbije toernooien waaraan de Rode Duivels deelnamen, dan zien we toch dat de vraag zeker zo’n 20 procent stijgt”, klinkt het bij woordvoerder Roel Dekelver.

Barbecue met een glaasje rosé

Vooral de bierverkoop piekt traditioneel tijdens het WK. Al blijft dat beperkt tot de klassieke pils. Op zware bieren heeft het voetbal weinig of geen impact, zo blijkt. Wel opvallend: ook roséwijn doet het de laatste jaren goed. ”Dat komt omdat veel mensen barbecueën tijdens een WK-wedstrijd, maar ook omdat steeds meer vrouwen graag een match meepikken met een glaasje rosé erbij”, klinkt het bij Delhaize. “Ook barbecueproducten - vlees, houtskool en zelfs barbecuetoestellen - worden trouwens opvallend meer verkocht dan tijdens een normaal weekend in juni. Net zoals chips en andere hapjes.”

En bij elk feestje of barbecue met (te) veel bier en roséwijn hoort blijkbaar een kater. “De dag na een wedstrijd zien we traditioneel een stijging in de verkoop van water”, zegt Baptiste Van Outryve van Carrefour.

Toch doet niet elke wedstrijd van de Duivels de verkoop even hard boomen. “Het tijdstip van de match speelt uiteraard een grote rol. Er wordt bijvoorbeeld meer bier verkocht voor een wedstrijd om 20 uur in het weekend dan voor eentje om 17 uur tijdens de week”, laat Delhaize weten. “En ook het weer heeft een impact. Bij zomerse temperaturen schiet de verkoop van bier en barbecuevlees extra de hoogte in.”

Tricolore pastasalade

De grote supermarktketens proberen ook met bijzondere producten in te spelen op de WK-gekte. Lidl lijkt daarin het verst te gaan. Verschillende producten van het huismerk werden in een tricolore jasje gestoken. “Denk aan ijsjes, pastasalade en brochettes in zwart-geel-rood”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt.

Ook Colruyt gaat mee in die hype. “Voor op de barbecue ontwikkelden we bijvoorbeeld een pakket met tricolore worst en ook onze alomgekende ‘Gran Baron’-cava kreeg voor de gelegenheid een nieuwe verpakking in zwart, geel en rood.”

Carrefour daarentegen houdt het sober. “Sommige leveranciers passen hun producten of verpakkingen wel aan, maar voor de producten van onze eigen merken vinden we dat niet nodig’, klinkt het bij Van

Tricolore fruittaart Foto: Lidl

Outryve. Ook Delhaize volgt die lijn. “We merken dat supporters een voorkeur hebben voor de klassieke producten, die specialekes zijn eigenlijk niet nodig.”

Hopen op finaleplaats

Hoe dan ook hopen de supermarkten met zijn allen dat de Rode Duivels doorstoten tot de finale. “Eenmaal onze ploeg uit het toernooi ligt, merken we een drastische terugval in de verkoop van de typische producten”, klinkt het bij Delhaize. “En dat stellen we - uiteraard - liefst zo lang mogelijk uit.”