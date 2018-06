Roma-voorzitter Pallotta komt terug op uitspraken over Nainggolan: “Ik was sarcastisch”

James Pallotta, de voorzitter van de Italiaanse eersteklasser AS Roma, heeft laten weten aan een Romeinse journalist dat zijn recente uitspraken over een mogelijk vertrek van Radja Nainggolan onwaar zijn. “Het was maar domme Amerikaanse humor die sommigen niet begrijpen.”

Pallotta werd eerder al door het Napolitaanse voetbalmedium AreaNapoli gevraagd of hij Nainggolan en Alisson aan Napoli zou verkopen, waarop die antwoordde: “Nee, De Laurentiis (de voorzitter van Napoli, red.) wou niet zoveel geld uitgeven. Alisson is duur, hij zou 78 miljoen euro kosten. Hij staat dicht bij Real Madrid, terwijl Nainggolan dicht bij Inter staat.”

Kort daarna bevestigde Checco Casano, een Roma-journalist, via Twitter dat hij rechtstreeks met Pallotta had gesproken. Die zou hem bevestigd hebben dat hij dat inderdaad heeft gezegd, maar ook: “Mijn statements waren sarcastische antwoorden op de fans. Het was een spel met wat ze schrijven in de kranten. Niets is concreet.”

Fonte diretta: “le mie dichiarazioni erano risposte sarcastiche a dei tifosi, un gioco, rispetto a quanto scrivono sui giornali. Nulla di concreto” #Pallotta #Alisson #Nainggolan — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) 14 juni 2018

Radja toch naar Inter?

Toch twijfelen de Italiaanse media er niet aan dat onze landgenoot een transfer naar Inter Milaan zo goed als beet heeft. Allessandro Austini, de Roma-volger van Il Tiempo, schrijft: “Roma en Radja praten niet meer met elkaar. Er wordt enkel nog gesproken via de manager van Nainggolan. Dat is misschien wel de beste oplossing, want een echte ontmoeting met Nainggolan zou wel eens tot een ruzie kunnen leiden.”

Sportief Directeur van Roma, Monchi, zou Radja naar de exit geleid hebben. “Hij is het gedrag van Nainggolan beu en hij is ontgoocheld dat de middenvelder een belofte die bij zijn contractverlenging werd gemaakt, niet naleeft”, schrijft Austini. “Ook hoofdcoach Di Francesco zal een vertrek van Nainggolan niet tegenhouden.”

“Monchi had Nainggolan gevraagd om zijn privéleven te “normaliseren”, maar Nainggolan is altijd zichzelf gebleven: op het veld was zijn inzet enorm, maar voor de rest genoot hij zonder grenzen. Ook zijn uitspraak “voetbal is voor mij een hobby” is bij Roma niet goed aangekomen.”

Onze landgenoot zou al een persoonlijk akkoord hebben met Inter, maar de clubs onderling zouden nog een definitieve transfersom moeten vastleggen. Het bedrag zou uiteindelijk op zo’n 30 miljoen neerkomen.