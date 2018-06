Franse bondsvoorzitter houdt Deschamps uit de wind: “Hij blijft zeker tot 2020 aan boord”

De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët heeft donderdag nog eens zijn vertrouwen uitgesproken in bondscoach Didier Deschamps. “Didier verdient alle respect, hij blijft zeker tot het einde van zijn contract (medio 2020, nvdr) onze bondscoach”, klonk het duidelijk bij een persconferentie in het Franse basiskamp in Istra.

De voorbije weken werd Zinédine Zidane, die afscheid nam als T1 bij Real Madrid, meermaals gelinkt aan het bondscoachschap van Frankrijk. Maar Le Gräet ziet Zidane niet op korte termijn bondscoach worden. “De verhoudingen tussen Zidane en de huidige trainersstaf zijn correct. Zidane heeft nu even pauze genomen. De druk bij Real Madrid was zeer groot.”

De ambities van het Franse team zijn in Rusland hoog. Le Gräet mikt minstens op een plek bij de laatste vier. “Het team is nog vrij jong, maar het zijn geen kinderen meer”, aldus de bondsvoorzitter. “Alles is duidelijk binnen het team. Na het debacle van 2010 (toen Frankrijk met onderlinge ruzie in de eerste ronde het toernooi verliet, nvdr) zijn de puzzelstukjes in elkaar gevallen.”