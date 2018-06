New York sleept Donald Trump voor de rechter wegens misbruik van liefdadigheidsgeld

De New York State Attorney General, de procureur-generaal, sleept de Donald Trump Foundation voor de rechter. De liefdadigheidsorganisatie, Donald Trump zelf en zijn drie kinderen worden beschuldigd van zware inbreuken op de wetten voor partijfinanciering, “illegale zelfverrijking”, nepotisme en “illegale samenwerkingen” met de presidentiële campagne. Dat meldt The New York Times.

De Donald Trump Foundation is een private liefdadigheidsinstelling van de zittende Amerikaanse president. In de klacht van de New Yorkse procureur-generaal wordt de organisatie, en bijgevolg Donald Trump en zijn drie oudste kinderen, ervan verdacht liefdadigheidsgeld voor eigen gewin te hebben gebruikt.

De klacht lijst vijf gevallen op waar Trump en/of zijn kinderen zich verrijkt hebben met liefdadigheidsgeld.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de Trump Foundation niet veel meer was dan een chequeboekje om de uitgaven van Trump en zijn bedrijven aan non-profitorganisaties te betalen, ongeacht hun doel en legaliteit”, aldus procureur Underwood. Nog volgens de procureur toonde het onderzoek ook aan dat de stichting “meer dan 2,8 miljoen dollar” ophaalde om op de presidentiële campagne van 2016 te wegen, wat in strijd is met de Amerikaanse wetten.

Portret in golfclub

Zo gebruikte Trump zijn liefdadigheidsinstelling om financiële geschillen op te lossen, om zijn golfclubs te decoreren en om evenementen tijdens de presidentiële campagne te financieren.

De procureur eist de ontmanteling van de organisatie en dat de overblijvende fondsen (niet meer dan 1 miljoen dollar) verdeeld worden onder andere liefdadigheidsinstellingen. Ook vraagt ze dat Donald Trump gedurende tien jaar een verbod krijgt op het houden of beheren van een liefdadigheidsinstelling. Tot slot eist ze nog een boete van 2,8 miljoen dollar.

Twittertirade van Trump

Op Twitter reageerde Donald Trump furieus. Volgens hem heeft zijn “foundation 18.800.000 dollar aan middelen binnengehaald” en “19.200.000 uitgedeeld aan (verschillende nvdr.) liefdadigheidsinstellingen”. Hij verweet de Democraten dat ze “alles doen wat ze kunnen” om hem gerechtelijk te vervolgen. Hij verzekerde ook dat hij niet voor een minnelijke schikking zou gaan.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2018