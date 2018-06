Indiase wegenwerkers negeren slapende hond en begraven dier levend in kokende pek

Tijdens wegenwerken in het Indiase Agra hebben arbeiders een hond levend begraven in kokende pek. Vervolgens hebben ze het dier overreden met een pletwals, dat meldt een lokale activist op twitter. De lokale politie heeft een onderzoek geopend naar dierenmishandeling.

Het schokkende incident deed zich voor in het Indiase Agra, de stad waar de wereldberoemde Taj Mahal staat. Bij wegenwerken hebben arbeiders een slapende hond naast de weg volstrekt genegeerd en levend begraven in kokend pek. Omstaanders konden niets meer doen voor het arme dier en konden enkel geschokt toekijken terwijl het arme dier aan het creperen was. Vervolgens hebben de wegenwerkers het dier overreden met een pletwals.

They poured ‘Hot Damar’ over a sleeping dog in Agra; and that poor died not able to bear the pain. Animal love is also a facade of Ajay Bisht.



Yogi ji we can see that you didn’t give up the ‘Maya(????)’ but definitely the ‘Moh(???)’ of the living! @PetaIndia pic.twitter.com/2fItpLo9AK — PrashantPratap Singh (@iPrashantSingh) June 13, 2018

Omstaanders reageerden woedend en begrepen niet waarom de wegenwerkers niet de moeite hadden genomen om het dier wakker te maken of weg te jagen. “Ze waren een verse laag pek aan het leggen op de baan (...) in de richting van de Taj Mahal”, vertelt Naresh Paras, een lokale activist aan The Press Trust of India.

Action must be taken against those involved in pouring road construction material on a dog in Agra. @myogiadityanath pic.twitter.com/6vfkLfPaV8 — @??????? ????????? (@PurusharthZee) June 12, 2018

“Een hond lag daar te slapen en in de plaats van het dier weg te jagen of gewoon weg te dragen, hebben ze brandende koolteer over het dier gegoten. Vervolgens werd het dier overreden met een pletwals. Het lijk van de hond werd intussen verwijderd. Dit genre dierenmishandeling kunnen we niet tolereren, actie is nodig”, klonk het nog.

De Indiase afdeling van dierenrechtenorganisatie PETA heeft een klacht ingediend. De lokale politie opende een onderzoek naar dierenmishandeling.