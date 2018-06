Telenet verhoogt prijzen, concurrenten volgen (voorlopig) niet

Bij Orange en Proximus zijn op dit moment geen prijsverhogingen gepland zoals bij Telenet. Orange is het duidelijkst: er komt geen prijsverhoging dit jaar. Proximus laat niet in zijn kaarten kijken, maar zegt “momenteel geen aankondigingen” gepland te hebben.

Telenet wachtte langer dan de voorbije jaren om de prijzen op te trekken, maar vanaf 23 juli gebeurt het toch. Sommige tarieven gaan lichtjes omhoog, zoals de populaire Wigo-bundels. Andere tarieven stijgen forser.

Zo verdubbelt Telenet het tarief per minuut om mobiel te bellen vanuit België naar een andere EU-lidstaat van 35 eurocent naar 70 eurocent. Lang zal dat wellicht niet duren, want onlangs werd op EU-niveau afgesproken dat zo’n gesprek vanaf 15 mei volgend jaar nog maximaal 19 eurocent (exclusief btw) per minuut mag kosten.

De grootste concurrenten van Telenet, Orange en Proximus, volgen de prijsverhoging voorlopig niet. Orange België zal volgens woordvoerster Annelore Marynissen dit jaar geen prijsverhoging doorvoeren, niet op mobiel en niet op vaste producten.

Bij Proximus wil men niet ingaan op de vraag of er dit jaar al dan niet een prijsverhoging komt. “Dat is commercieel gevoelige informatie”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Hij voegt er wel aan toe dat “momenteel in ieder geval geen aankondigingen” gepland zijn. De laatste prijsverhoging van Proximus dateert van augustus vorig jaar.