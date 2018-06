VIDEO. Antwerpse bruidegom vergeet zijn kostuum aan tramhalte en moet over enkele dagen trouwen

Antwerpen -

Wie heeft Ahmed zijn trouwkostuum meegenomen? Hij wil het graag terug want hij moet overmorgen al trouwen. Ahmed liet zijn kostuum eergisteren aan een tramhalte in Hoboken hangen. Hij zelf stapte de tram op maar had nadien pas door dat ie zijn trouwkostuum vergeten was. Toen hij meteen terugkwam, was het kostuum al weg. Een kostuum van meer dan 1000 euro.