Huis onbewoonbaar na brand door defect aan droogkast

Dendermonde - In de Oude Baan in Oudegem heeft donderdagnamiddag een zware brand gewoed in een woning. Een defect aan een droogkast zorgde voor het onheil. Het huis is onbewoonbaar, na veel rook- en waterschade.

Het was rond 14.40 uur toen de brand opgemerkt werd door de buurman. De hulpdiensten konden ook voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende panden. “Het is begonnen bij een droogkast in de keuken”, zegt Frank Van Droogenbroeck van de Dendermondse brandweer. “Vermoedelijk een kortsluiting. Toen we aankwamen was het al uitslaand aan de achterzijde van de woning, waar de keuken zich bevindt. Zo heeft de brand zich verspreid op het gelijkvloers en is er ook op de eerste verdieping heel wat rookschade. De bewoonster was op het ogenblik van de feiten niet thuis. Er vielen geen gewonden.”

Het huis is onbewoonbaar, de bewoonster vindt voorlopig onderdak bij familie.