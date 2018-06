Nieuwe hit bij blokkende studenten: samen studeren via YouTube

Ze geeft een bijles of studietips en zegt geen woord, maar toch is het YouTubekanaal van Heleen (20) razend populair onder studenten. Elke keer als de studente Industrieel ingenieur haar studieboeken bovenhaalt, zet ze ook haar webcam aan. Zo streamt ze haar studeersessies op YouTube, en andere studenten gebruiken de beelden gretig als extra motivatie.

Dat zien studeren doet studeren, is al lang geen geheim meer. Dat is een van de redenen dat de universiteitsbibliotheken in deze periode van het jaar stampvol zitten. Studenten die er geen plaatsje meer vinden, krijgen hulp uit onverwachte hoek. YouTubekanalen waar video’s te zien zijn van productieve studeersessies zijn sinds kort een ware hit.

‘Studeer met mij’-video’s geven studenten het gevoel dat ze niet alleen zijn en dat werkt extra motiverend. Zo is het bijvoorbeeld moeilijker om de boeken aan de kant te leggen als de persoon op het scherm wél nog druk bezig is.

Foto: Study Vibes

Voor Heleen zelf werkt het ook motiverend. “Ik ben omringd door studenten uit de hele wereld, die ook allemaal hun best aan het doen zijn. Anderzijds is er veel controle. Als ik zeg dat ik drie uur ga studeren, dan moet ik dat ook doen, want mensen rekenen erop dat ze drie uur met mij zullen kunnen studeren”, zegt ze aan de Nederlandse omroep NOS. De livestream helpt haar om lang te studeren en betere punten te halen.

En wat met de gekende kritiek dat het internet alleen maar voor afleiding zou zorgen? Dat valt volgens Heleen wel mee. “De chat staat uit tijdens het studeren en als je de video op het volledige scherm laat afspelen, dan word je niet verleid door de voorgestelde YouTube-video’s.”

Study Vibes, het YouTubekanaal van Heleen, heeft intussen ruim 21.000 volgers. Haar studeersessies duren gemiddeld zo’n zes uur en worden door honderden mensen over de hele wereld bekeken.