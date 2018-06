De sfeer zit goed: Thorgan Hazard grapt al over matrasgate, ambitieuze Witsel niet tevreden met kwartfinales

Vandaag trainden de Rode Duivels een eerste keer op Russische bodem. Na de training stonden een ambitieuze Axel Witsel en Thorgan Hazard de pers te woord. Vincent Kompany en Thomas Vermaelen ontbraken op de training maar de jongste van de Hazard-broers had goed nieuws over de verdediger: “Het gaat beter met Vincent Kompany. Ik denk dat hij bij ons zal blijven.”

Thorgan Hazard: “Goed geslapen op onze eigen matras”

De Rode Duivels hebben hun eerste training op Russische bodem afgewerkt. Met pas maandag de eerste wedstrijd tegen Panama gaat het er nog ontspannen aan toe. Thorgan Hazard kreeg tijdens zijn persconferentie de lachers op zijn hand met een grapje af over Matras-gate. “We hebben allemaal goed geslapen op onze eigen matras.”

Thorgan Hazard is niet de grapjas die zijn oudere broer Eden is. Hij is iets serieuzer dan zijn broer, maar op de eerste persconferentie in Rusland liet hij de aanwezig journalisten toch even lachen toen hem werd gevraagd of het goed is in het hotel. “We zijn nog maar pas toegekomen. Ik kan alleen zeggen dat we allemaal goed hebben geslapen op onze eigen matras (knipoogt). Of ik een verschil voelde met die matras? Het blijven matrassen, maar iedereen heeft toch gezegd dat ze goed geslapen hebben. Ik heb goed geslapen, maar slaap eigenlijk altijd goed.”

Thorgan Hazard en de Rode Duivels kregen een goede ontvangst. “We zijn hier gisteren toegekomen en het personeel ontving ons goed. We hebben nog niet alles gezien, want het hotel is groot. Gisteren hebben we al een klein fietstochtje gemaakt. Maar er valt nog veel te ontdekken.”

Alleen de internetverbinding kan nog beter. “De kamers zijn mooi, maar de internetverbinding moet nog wat beter worden om goed op de PlayStation te kunnen spelen. Als we met te veel tegelijk aan het spelen zijn, is het moeilijk.”

Als afsluiter had hij nog goed nieuws: “Het gaat beter met Vincent Kompany. Ik denk dat hij bij ons zal blijven, al heb ik geen nieuws over hem. Dat moet je aan de medische staf vragen.”

Witsel: “Nieuwe kwartfinale zou een teleurstelling zijn”

Axel Witsel is duidelijk als hij over de ambities op het WK spreekt. “We speelden al twee keer op rij een kwartfinale, maar nu willen we daar voorbij. In Frankrijk was de uitschakeling in de kwartfinale een slecht resultaat. In Brazilië hadden we de ervaring nog niet om een ploeg als Argentinië te kloppen. Maar een nieuwe kwartfinale zou nu een teleurstelling zijn. We zijn beter gewapend dan twee jaar geleden. We hebben meer ervaring en hebben meer vertrouwen. In onszelf en in onze manier van spelen.”

Witsel heeft het naar zijn zin in het systeem van Roberto Martinez. Net als bij Marc Wilmots is de middenvelder incontournable. “Ik ben mezelf bij de nationale ploeg. Bij elke coach die ik speelde, wisten ze me te appreciëren. Iedereen apprecieert het systeem met drie verdedigers. Als ik naast De Bruyne speel, zijn we met twee middenvelders die het spel kunnen maken. Ik ben dan misschien iets meer de verdedigende middenvelder. Maar alles is zeer goed in evenwicht in het systeem van Martinez.”

Het WK in Rusland is voor Witsel ook een terugkeer naar het land waar hij vier seizoenen speelde. “Het is leuk om terug te keren naar Rusland. Ik heb hier enkele jaren gespeeld en veel goede herinneringen opgedaan. Ik ga me hier helemaal geven voor de ploeg. Of dat nu in Rusland of in Brazilië is, dat maakt geen verschil. Dat geeft geen extra druk.”