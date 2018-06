Waarom Robbie Williams middelvinger opstak tijdens WK-openingsceremonie

De Britse popzanger opende donderdag, aan de zijde van de Russiche operazangeres Aida Garifullina, het WK voetbal met een optreden. Williams stak tijdens “Rock DJ” zijn middelvinger op richting de camera, terwijl hij riep: “Ik doe dit gratis.” De zanger werd voor aanvang van de openingsceremonie veelvuldig bekritiseerd voor het aanvaarden van Russisch geld, om in ruil daarvoor op te treden tijdens de ceremonie.

Williams kreeg eerder uitgebreide kritiek voor zijn medewerking. Onder meer Bill Browder, CEO en mede-oprichter van het inversteringsfonds Hermitage Capital Management, tweette: “Naast het legitimeren van Poetin door momenteel op te treden op de Wereldbeker draafde Robbie Williams eerder ook al op voor Russische oligarchen als Alisher Usmanov en Roman Abramovich.”

Vooraf liet Williams optekenen “blij en opgewonden te zijn terug naar Rusland te kunnen gaan om zo een uniek optreden te kunnen geven”. “Ik heb veel gedaan in mijn carrière, maar de Wereldbeker openen in een stadion voor miljoenen mensen over de hele wereld is een kinderdroom.”