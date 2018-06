De eerste ster van het WK is bekend. Maar wie is Aleksandr Golovin, de man die gelinkt wordt aan Juve en Arsenal?

Niemand keek ernaar uit, maar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Rusland en Saoedi-Arabië is er eentje geworden om niet snel te vergeten. De Russen wonnen met 5-0 en begonnen dus uitstekend aan het tornooi in eigen land. Uitblinker van dienst was Aleksandr Golovin. Onbekend bij het grote publiek, maar in de belangstelling van enkele Europese topclubs.

Golovin ontpopte zich tegen de Saoedi’s meteen tot de eerste kandidaat voor ster van het WK. De 22-jarige middenvelder deelde twee afgemeten assists uit en trapte in het slot de 5-0 tegen de netten. De CSKA-speler zorgde daarnaast voor drie balveroveringen en vier tackles, ook al was dat onvoldoende voor de eer van Man van de Match. Die prijs ging naar Denis Cheryshev, de aanvallende middenvelder van Villarreal die twee maal trefzeker was.

In Rusland is men al langer gek van het “Siberische wonderkind”. Golovin, geboren in Kaltan, maakte vijf jaar geleden deel uit van de Russische selectie die verrassend het EK voor U17 won. Twee jaar later leidde hij zijn land naar een zilveren medaille op het EK voor U19. Golovin werd dan ook al snel hét gezicht van de nieuwe Russische lichting.

Bij CSKA is hij de voorbije jaren uitgegroeid tot een sterkhouder. Golovin kan verschillende posities aan. Zijn beste niveau haalt hij in een box-to-box-positie, maar de Rus kan ook op de zes en tien uit de voeten en als aanvallender winger. Dit seizoen was hij in 43 wedstrijden goed voor zeven goals en zes assists. Zijn mooiste goal was zijn héérlijke krul in de Europa League tegen Arsenal.

Foto: AFP

Transfer?

De Gunners lieten vervolgens hun oog vallen op Golovin, die excelleert met zijn fysieke mogelijkheden en technische balvaardigheid. Zijn afgemeten assists en geplaatste vrije trap tegen Saoedi-Arabië zullen in Londen dan ook niet als een grote verrassing onthaald worden.

Arsenal is echter niet de enige gegadigde die al voor de start van het WK interesse toonde in de 22-jarige Rus. Ook Borussia Dortmund, Manchester United (als vervanger van Juan Mata) en Juventus hebben zich bij CSKA gemeld voor Golovin. De Oude Dame zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met de speler in kwestie en een kleine 20 miljoen euro willen betalen.

Renowned Russian journalist @radioutkin says that Aleksandr Golovin will join Juventus. pic.twitter.com/GBhqG5ZFUL — Tarek Khatib (@ADP1113) 14 juni 2018

CSKA zou liever meer dan 25 miljoen euro krijgen, al zal de prijs van Golovin na vandaag waarschijnlijk nog wat hoger liggen. En de clubs die hem willen, aangedikt zijn. Afwachten of het “Siberische wonderkind” zijn goede vorm kan doortrekken in wedstrijden tegen Egypte en Uruguay...