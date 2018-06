Rusland boekt grootste zege in openingswedstrijd sinds 1934

De 5-0 zege van Rusland tegen Saoedi-Arabië in de openingswedstrijd van het WK voetbal 2018 was de grootste overwinning ooit in het eerste duel van een Wereldbeker sinds 1934. Toen veegde gastland Italië in Rome met 7-1 de vloer aan met de Verenigde Staten.

De overwinning van Rusland is zo de tweede grootste zege van een land in de openingswedstrijd. Enkel de Italianen, die er op dit WK voor het eerst in 60 jaar niet bij zijn, deden 84 jaar geleden beter in hun openingsduel tegen de VS (7-1).

Italië zou het toernooi in 1934 afsluiten met de wereldtitel, na 2-1 winst in de finale tegen Tsjechoslowakije. Of die eer ook Rusland te beurt zal vallen, is eerder twijfelachtig.

