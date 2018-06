Terwijl “dolgelukkige” Lopetegui wordt voorgesteld bij Real Madrid, heerst er “begrafenisstemming” bij Spanje

Real Madrid heeft donderdagavond Julen Lopetegui voorgesteld als nieuwe coach. “Gisteren was het de triestigste dag van mijn leven sinds de dood van mijn moeder. Maar vandaag is het de gelukkigste”, verklaarde hij.

Nadat dinsdag bekendraakte dat Lopetegui bij de Champions Leaguewinnaar Zinédine Zidane zou opvolgen, werd hij een dag later prompt ontslagen als trainer van de Spaanse nationale ploeg. La Roja zal tijdens het WK in Rusland geleid worden door Fernando Hierro, de sportief directeur van de Spaanse voetbalbond.

“Ik had gehoopt dat bondsvoorzitter Rubiales het anders zou aanpakken”, vertelde de 51-jarige Lopetegui. “Voor de spelers van de Spaanse ploeg voel ik alleen liefde en respect. Ik vraag hen professioneel te zijn en hoop dat ze het fantastische doel kunnen bereiken dat het winnen van de Wereldbeker is.”

“Ik besef bij welke club ik terecht ben gekomen”, vervolgde hij. “Men vraagt hier het maximum. Ik ga alles geven om te voldoen aan de vereisten van deze club en mezelf te bewijzen.”

“Verwijdering was buiten proportie”

Realvoorzitter Florentino Perez kwam terug op de opmerkelijke timing waarop Real de naam van zijn nieuwe coach bekendmaakte. “We wilden transparant zijn voor de start van het WK en wilden lekken vermijden. Er is geen reden te vinden waarom Julen Lopetegui morgen niet op de bank van de Spaanse ploeg zou kunnen zitten. Zijn verwijdering was buiten proportie en niet correct.”

Foto: REUTERS

Sergio Ramos: “We zijn hier net op een begrafenis”

“Het lijkt hier net of we bij een begrafenisondernemer zijn”, reageerde Spaans kapitein Sergio Ramos ondertussen op de persconferentie een dag voor de eerste WK-match tegen Portugal. Ramos stelde de buitenwereld verder gerust. “De spelersgroep toont geen gelatenheid. We zijn klaar voor het duel met Portugal vrijdag.”

“Ik zou deze persconferentie graag beginnen met een glimlach”, opende Ramos. “Dit is hier net een begrafenis, en dat terwijl vrijdag ons WK begint. De spelersgroep is er klaar voor. Iedereen heeft er zin in. Voor ons blijft het allemaal bij het oude. Wij gaan op zoek naar de wereldtitel.”

Foto: REUTERS

Het Spaanse kamp werd woensdag opgeschrikt door het plotse ontslag van bondscoach Julen Lopetegui. Hij werd door bondsvoorzitter Luis Rubiales aan de deur gezet, nadat bekendraakte dat hij komend seizoen de opvolger werd van Zinédine Zidane als T1 van Real Madrid. Lopetegui werd vervolgens vervangen door Fernando Hierro.

“Persoonlijk vind ik het een moeilijk moment”, vervolgde Ramos. “Maar ik hou mijn vragen voor mezelf. Ik kan jullie verzekeren dat zulke problemen ook opportuniteiten bieden om nog te groeien. Dit gaat ons juist sterker maken. Verder moeten we als groep ook genieten van dit WK. Want als gedaan, is het weer vier jaar wachten.”

Spanje start vrijdagavond (om 20u00) aan zijn WK. In Sotsji treft La Roja in een Iberische derby Europees kampioen Portugal.