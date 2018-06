Poetin belt Russische bondscoach tijdens persconferentie (en nodigt Blatter uit)

Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov kreeg donderdag na de 5-0 zege van Rusland tegen Saoedi-Arabië in de openingswedstrijd van het WK voetbal in eigen land op de persconferentie een belangrijk telefoontje. Aan de andere kant van de lijn maakte niemand minder dan Russisch president Vladimir Poetin zijn felicitaties over.

Cherchesov werd midden in de persconferentie kort weggeroepen voor een telefoongesprek. Hij keerde vervolgens terug naar de pers en deed zijn verhaal. “Het was de president die belde om mij en het team te feliciteren”, legde de Russische bondscoach uit. “De president zei dat we zo moesten blijven voortdoen.”

Rusland verraste donderdag de wereld door zeer makkelijk afstand te nemen van opponent Saoedi-Arabië. Voor Poetin kwam het resultaat niet meteen als een verrassing. Hij liet vorige week tegenover de China Media Group nog optekenen hoge verwachtingen te hebben. “Jammer genoeg hebben we de laatste tijd weinig goed resultaten behaald. Maar de Russische fans hebben hoge verwachtingen van het team. We zullen vechten tot het einde.”

Beste vriendjes met Blatter

Sepp Blatter, de verbannen ex-voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, is van plan volgende week een bezoek te brengen aan het WK in Rusland. Volgens zijn woordvoerder wil de 82-jarige Zwitser op 19 juni naar Moskou reizen voor een verblijf in het WK-gastland van twee tot drie dagen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft Blatter persoonlijk voor het WK uitgenodigd. De geschorste preses liet de invitatie voor de openingswedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië in Moskou (5-0) echter nog aan zich voorbijgaan.

Blatter had tussen 1998 en 2015 de leiding bij de FIFA. Hij besloot drie jaar geleden zijn functie neer te leggen, vlak nadat hij was herkozen als voorzitter. Blatter was verzeild geraakt in een omkoopschandaal, dat hem uiteindelijk een schorsing van zes jaar opleverde. Hij mag echter wel voetbalwedstrijden bezoeken.