Onverbeterlijke wegpiraat (23) die Noah (16) doodreed en vluchtte, ziet straf in beroep verdubbeld

Leuven / Haacht - De correctionele rechtbank van Leuven heeft donderdag in beroep de gevangenisstraf van Maxim D. verdubbeld tot vier jaar cel. De 26-jarige man reed in de zomer van 2015 in Haacht twee jongeren aan en pleegde vluchtmisdrijf. De aanrijding kostte het leven aan de 16-jarige Noah Mortier. Na het dodelijke ongeval rakelde D. nog een hele resem zware verkeersovertreding bij elkaar.

Maxim D. reed ‘s nachts na een avondje stappen in de Stationsstraat in Haacht Noah Mortier en zijn vriend aan. De 16-jarige Mortier, met de fiets op weg naar de ouderlijke woning in het naburige Keerbergen, werd twintig meter weggeslingerd en overleed in het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer (15) raakte lichtgewond.

De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. Amper enkele minuten na het ongeval probeerde hij een bevriende wagenmaker te contacteren om de ruit van zijn BMW te laten herstellen. De dag nadien ging D. gewoon werken. Pas twintig uur na de feiten meldde hij zich bij de politie.

De politierechtbank van Leuven veroordeelde D. op 17 april 2017 tot een rijverbod van vijf jaar en twee jaar cel, waarvan acht maanden met uitstel. Het openbaar ministerie tekende beroep aan, omdat het vonnis als te mild werd beschouwd. Maxim D. vond de gevangenisstraf dan weer te zwaar omdat het zijn professionele carrière in de weg zou staan.

Inzet van het beroep was de celstraf. De correctionele rechtbank verhoogde die tot vier jaar cel, waarvan tien maanden met uitstel.

Onverbeterlijke wegpiraat

Na het dodelijke ongeval bleef D. zowat elke verkeersregel aan zijn laars lappen. Op zijn palmares staan al eerdere veroordelingen voor het sturen onder invloed en zonder rijbewijs. Een jaar later kreeg hij nog probatie-opschorting voor drugsfeiten. In Keerbergen werd hij betrapt toen hij zonder lichten rondreed én te veel gedronken had. Zijn wagen bleek niet verzekerd en had geen gelijkvormigheidsattest. Daarna werd de man in de rechtbank van Dendermonde veroordeeld voor overdreven snelheid in de bebouwde kom en kreeg hij een proces-verbaal voor het negeren van het signaal aan een spoorwegovergang.