‘The Decision’ is gemaakt: bij deze club speelt Antoine Griezmann vanaf volgend seizoen

Antoine Griezmann heeft de knoop doorgehakt en een beslissing genomen over zijn toekomst. De Franse aanvaller maakte in ware “LeBron James-stijl” bekend dat hij volgend seizoen... bij Atlético Madrid blijft.

In een uitgebreide documentaire legde Griezmann zijn beslissing uit. Een docu waar de laatste maanden van zijn seizoen gevolgd worden. We zagen de Fransman in zijn huis in Madrid, als Fortnite-speler, als kwetsbare voetballer, als basketter met zijn broer en als Europa League-winnaar.

Uiteindelijk landt Griezmann niet voor het Camp Nou van Barça, maar voor het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. “Ik heb beslist om te blijven”, aldus de Fransman.

Woensdag bleef Griezmann nog mysterieus over zijn toekomst. “De beslissing is genomen, maar dit is niet het geschikte moment of de juiste plaats om het te zeggen. Het spijt me, ik weet dat er naar wordt uitgekeken maar het is niet nu dat ik mijn beslissing zal meedelen. Het lijkt eenvoudig maar een beslissing nemen is ingewikkeld. Omdat dit al drie maanden aansleept, ben ik het inmiddels wel gewend. Ik voel me zoals ik al eerder heb gezegd vrij rustig. Mijn focus ligt op het WK.”

Catalaanse media schreven maandenlang dat Griezmann op 1 juli de rangen van Barça zou vervoegen. De Spaanse kampioen zou de afkoopclausule van 100 miljoen euro betalen om hem los te weken bij Atlético. Madrileense media berichtten dan weer dat Griezmann mogelijk een contractverlenging bij Atletico zal tekenen. In ruil zou zijn jaarsalaris stijgen van 14 naar 20 miljoen euro.