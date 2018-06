Frankrijk bereid om migranten op te vangen van de Aquarius

Frankrijk is bereid migranten op te vangen van het schip Aquarius “indien ze beantwoorden aan de criteria van het asielrecht” na onderzoek van hun situatie in Spanje. Het schip zou daar zaterdag aankomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt.

Volgens een communiqué van Quai d’Orsay is dit “voorstel” van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian aan zijn Spaanse collega “positief verwelkomd door Spanje”. Het ngo-schip dat 629 migranten uit zee opviste, mocht van Rome niet aanmeren in Italië. Dat veroorzaakte een politieke crisis tussen Parijs en Rome en is een afspiegeling van de voortslepende migratiecrisis in Europa.