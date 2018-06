Het verhaal van Piera, de maffiavrouw die besloot te praten. Na 24 jaar kan ze eindelijk haar gezicht weer laten zien. “Het is net alsof ik uit de doden verrezen ben”

Vierentwintig jaar geleden was het dat Piera Aiello (51) in het openbaar haar gezicht nog eens had durven te tonen. In het Italiaanse parlement waar ze zetelt voor de M5S, deed ze dat nu wel. “Het is alsof ik uit de doden verrezen ben”, zei ze. Aiello staat al jaren op de dodenlijst van de maffia, en was daarom zelfs tijdens haar verkiezingscampagne onzichtbaar. “Maar nu wil ik in het parlement het levende bewijs zijn van wat iemand moet ondergaan die tegen de maffia in durft gaan.”

Een gelukkige jeugd had Piera Aiello niet. Geboren in Partanna in het westen van Sicilië, droomt ze ervan politieagente te worden. Maar op haar veertiende ondergaat haar leven een drastische wending. Ze ontmoet een jongen, Nicolo Atria, die vijf jaar ouder is.

Wat ze niet weet, is dat Nicolo Atria de zoon is van Don Vito Adria, hoofd van een bescheiden maffiafamilie die zich verrijkt dankzij fraude met landbouwsubsidies, veediefstal en afpersing. Een Don van de oude stempel, die de eer van de familie bewaakt. En dus roept hij Piera bij zich, wanneer hij van haar geflirt hoort. Hij stelt haar voor de keuze: trouwen met zijn zoon of toezien hoe heel haar familie wordt uitgemoord.

“Ik wil in het parlement het levend bewijs zijn van wat iemand moet ondergaan die tegen de maffia durft in te gaan.” Foto: BELGAIMAGE

Negen dagen na haar gedwongen huwelijk in 1985, wordt de Don vermoord tussen zijn schaapskudde. De moord gebeurde in opdracht van de Accardo-clan, die de maffiafamilies wil verenigen in de drugshandel. Maar Vito weigert, net als de Ingoglia-familie, die een internationaal netwerk heeft uitgebouwd in wijnhandel dat de Accardo’s willen gebruiken om te smokkelen. Er vallen in die oorlog dertig doden.

Na de moord op Vito neemt zoon Nicolo de leiding over. Hij laat iedereen weten dat hij de dood van zijn vader zal wreken. Maar op 24 juni 1991 vallen twee gewapende mannen de pizzeria van Piera en Nicolo binnen. In de keuken doorzeven ze Nicolo. En om het ritueel af te maken, krijgt hij een schot in het gezicht met het traditionele maffiawapen: een geweer met afgezaagde loop. Nicolo sterft in de armen van Piera, terwijl hun dochter Vita Maria wat verderop zit te spelen.

Stiekem de pil

Twee maanden later verdwijnen Piera en haar dochter in het holst van de nacht. De nieuwe procureur en maffiabestrijder Paolo Borsellino heeft haar overtuigd om te getuigen als spijtoptant. Ze noemt hem “oom Paul”. “Hij heeft mij in de spiegel doen kijken”, zegt ze nu. “Hij heeft mij duidelijk gemaakt dat ik moest beslissen welk leven ik voor Vita Maria wilde.”

Zich afscheuren gaat makkelijk, omdat haar familie geen maffiabanden heeft en haar steunt. Ze wil met haar samenwerking de almacht van de maffia breken, vanuit haar persoonlijke ervaring. “Ik haatte mijn man, die mij mishandelde. Ik nam in het geheim de pil, omdat ik geen kinderen van hem wilde. Toen hij dat ontdekte, sloeg hij mij verrot.”

Dus legt Piera tal van verklaringen af. Details over de hiërarchie, het drugsnetwerk, de afpersing, de moorden van de maffiafamilies in die regio van Sicilië. Ook haar schoonzusje Rita (17) doorbreekt de omerta. Haar verklaringen worden tijdens de rechtszaak postuum voorgelezen, nadat ze in 1992 uit het leven stapt, uit schrik voor de vendetta.

Want de maffia kan niet lachen met de verklaringen. Nadat tientallen maffialeden opgepakt worden op basis van de getuigenissen, ontploft in 1992 een autobom in Palermo. Het doelwit en slachtoffer is “oom Paul” die de clans zware klappen heeft toegebracht.

Foto: AP

Zelfs geen bankrekening

Piera is klaar om van de aardbodem te verdwijnen, uit Sicilië is ze al lang vertrokken. “Mijn leven werd dat van een gevangene, terwijl de moordenaars vrij rondliepen”, zei ze. Ze krijgt een nieuwe identiteit en een nieuwe woonst. Maar ze mag geen telefoonnummer hebben, noch een bankrekening. Haar dochter kan niet gewoon naar school.

In 1993 toont Piera voor het laatst haar gezicht. In de anonimiteit zet ze zich al die jaren in om slachtoffers van de maffia te overtuigen om te rebelleren. Ze pleit ook voor een betere bescherming én beloning voor wie durft te praten.

Dat wordt ook het speerpunt van haar verkiezingscampagne begin dit jaar. Ze komt op als lid van de populistische M5S, die op Sicilië een forse aanpak van de maffia belooft. Uit veiligheidsoverwegingen beperkt de “onzichtbare kandidaat” haar campagne tot enkele ontmoetingen, waar haar gezicht achter een grote sjaal verscholen is. Foto’s van de kandidate zijn er niet, tv-spots evenmin. Smartphones moeten bij de weinige toespraken uit.

“Ik ben in de politiek gegaan omdat ik mijn gezicht terug wil”, zegt ze. “Ik wil in het parlement het levende bewijs zijn van wat iemand moet ondergaan die tegen de maffia durft in te gaan.” Overal waar ze komt, wordt ze naartoe gereden in een anonieme wagen, vergezeld door vier gewapende agenten. Zelfs bij haar intrede in het parlement, ook al beseft ze dat ze daar onmogelijk onherkenbaar kan blijven. Dus laat ze een fotoshoot doen. Voor het eerst in 24 jaar kijkt ze lachend in de lens. Ze geniet van elk moment. “Ik voel mij bevrijd. Het is net alsof ik uit de doden ben opgestaan.”