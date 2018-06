Vraag van de dag: eten de Russen ook hamburgers op de tribunes?

Niet iedereen ligt wakker van tactische plannen of defensieve zorgen bij de Rode Duivels maar stelt zich andere vragen bij het WK. Vragen die alleen een voetballeek als zij kan verzinnen, maar die ook de voetbalfreak mogelijk kunnen verrassen. Het hele WK lang proberen we elke dag zo’n vraag te beantwoorden. Vandaag: eten de Russen ook hamburgers op de tribunes?

In België zetten voetbal­supporters op de tribune hun tanden het liefst in een klassieke hotdog of hamburger. De fans ­moeten zich geen zorgen maken. Op het WK in ­Rusland zijn vanaf ...