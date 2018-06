Zijn voetballers echt zo veel kleinzeriger dan wielrenners? Dirk Nachtergaele verzorgde coureurs én sjotters: hij kan het weten

Dirk Nachtergaele was 33 keer in de Tour de France als verzorger. We associëren hem allemaal met grootheden als Johan Museeuw en Tom Boonen. Maar vandaag zit hij met de Rode Duivels in Rusland voor zijn derde grote toernooi met de Rode Duivels. Van Tom Boonen naar Eden Hazard, Nachtergaele vergelijkt een coureurslijf met een voetballerslichaam.